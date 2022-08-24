"2 ضد 1 ليست منافسة عادلة".. الألمانية كيربر تعلن غيابها عن بطولة أمريكا

"2 ضد 1 ليست منافسة عادلة"، بهذه العبارة، أعلنت الألمانية أنجليك كيربر، الأربعاء نبأ حملها وغيابها عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس التي تقام في نهاية الشهر الحالي.

وقالت بطلة أمريكا المفتوحة عام 2016 عبر حسابها على تويتر "أردت حقا أن أخوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ولكن في النهاية قررت أن 2 ضد 1 ليست منافسة عادلة"، مضيفة رمزا تعبيريا لزجاجة الرضاعة.

I really wanted to play the @usopen but eventually I decided that two against one just isn‘t a fair competition 👼🫶🏻🍼❤️ pic.twitter.com/Y6rRYOIUDR — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) August 24, 2022

وتابعت "في الأشهر المقبلة، سآخذ استراحة من السفر حول العالم كلاعبة تنس، ولكن أعتقد أن ذلك يعود لأفضل سبب ممكن"، وتعني بذلك أنها حامل في الوقت الراهن، وليس من العدل أن تلعب هي وجنينها ضد خصمها، أي 2 ضد 1.

Being a professional athlete means everything to me but I’m grateful for the new path I’m heading to. To be honest, I’m nervous and excited at the same time. Thanks for your continued support - it means everything to me ❤️🙏🏼❤️ #TeamAngie — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) August 24, 2022

وأردفت المصنفة 52 عالميا راهنا "لطالما كانت نيويورك نقطة تحول في مسيرتي، ويبدو أن هذا العام لن يكون مختلفا بطريقة ما! من إعادة إطلاق مسيرتي في عام 2011 إلى الفوز باللقب في 2016 حتى أصبحت المصنفة أولى على العالم".

the @usopen have a special place in my heart and I wish I could have said goodbye to all of you on court before not being around on tour for a while. — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) August 24, 2022

وختمت الألمانية المتوجة بـ14 لقبا في مسيرتها، تغريدتها قائلة: "كنت أتمنى أن أقول وداعا لكم جميعا على أرض الملعب قبل غيابي عن المنافسات لفترة من الوقت.. أن أكون رياضية محترفة يعني كل شيء بالنسبة لي، لكنني ممتنة للطريق الجديد الذي أسير إليه. لأكون صادقة، أنا متوترة ومتحمسة في نفس الوقت".

وعانت كيربر (34 عاما) من عام صعب بعد أن خرجت في العديد من البطولات والمنافسات من أدوار مبكرة إلى حين تتويجها بدورة ستراسبورغ على الملاعب الترابية في مايو الفائت بعد أن شاركت ببطاقة دعوة.

ولم تكن كيربر موفقة هذا العام أيضا في البطولات الكبرى، إذ خرجت من الدور الأول في أستراليا التي حققت لقبها في 2016، ومن الدور الثالث في رولان غاروس، ومثله في ويمبلدون التي حققت لقبها عام 2018.

المصدر: وكالات