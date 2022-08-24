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"2 ضد 1 ليست منافسة عادلة".. الألمانية كيربر تعلن غيابها عن بطولة أمريكا

الرياضة

Legion-Media
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"2 ضد 1 ليست منافسة عادلة"، بهذه العبارة، أعلنت الألمانية أنجليك كيربر، الأربعاء نبأ حملها وغيابها عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس التي تقام في نهاية الشهر الحالي.

وقالت بطلة أمريكا المفتوحة عام 2016 عبر حسابها على تويتر "أردت حقا أن أخوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ولكن في النهاية قررت أن 2 ضد 1 ليست منافسة عادلة"، مضيفة رمزا تعبيريا لزجاجة الرضاعة.

وتابعت "في الأشهر المقبلة، سآخذ استراحة من السفر حول العالم كلاعبة تنس، ولكن أعتقد أن ذلك يعود لأفضل سبب ممكن"، وتعني بذلك أنها حامل في الوقت الراهن، وليس من العدل أن تلعب هي وجنينها ضد خصمها، أي 2 ضد 1.

وأردفت المصنفة 52 عالميا راهنا "لطالما كانت نيويورك نقطة تحول في مسيرتي، ويبدو أن هذا العام لن يكون مختلفا بطريقة ما! من إعادة إطلاق مسيرتي في عام 2011 إلى الفوز باللقب في 2016 حتى أصبحت المصنفة أولى على العالم".

وختمت الألمانية المتوجة بـ14 لقبا في مسيرتها، تغريدتها قائلة: "كنت أتمنى أن أقول وداعا لكم جميعا على أرض الملعب قبل غيابي عن المنافسات لفترة من الوقت.. أن أكون رياضية محترفة يعني كل شيء بالنسبة لي، لكنني ممتنة للطريق الجديد الذي أسير إليه. لأكون صادقة، أنا متوترة ومتحمسة في نفس الوقت".

وعانت كيربر (34 عاما) من عام صعب بعد أن خرجت في العديد من البطولات والمنافسات من أدوار مبكرة إلى حين تتويجها بدورة ستراسبورغ على الملاعب الترابية في مايو الفائت بعد أن شاركت ببطاقة دعوة.

ولم تكن كيربر موفقة هذا العام أيضا في البطولات الكبرى، إذ خرجت من الدور الأول في أستراليا التي حققت لقبها في 2016، ومن الدور الثالث في رولان غاروس، ومثله في ويمبلدون التي حققت لقبها عام 2018.

المصدر: وكالات

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