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حقيقة مفاوضات تشيلسي لضم قائد مانشستر يونايتد

الرياضة

حقيقة مفاوضات تشيلسي لضم قائد مانشستر يونايتد
Legion-Media
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كشفت تقارير حقيقة اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لا توجد أي مفاوضات جارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل هاري ماغواير".

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وأضاف: "متوقع أن يبقى ماغواير في مانشستر يونايتد ويقاتل من أجل مكانه، ولا توجد أي خطط مختلفة بالنسبة للناديين".

وختم: "موقف تشيلسي هو نفسه دائما، فهم يريدون التعاقد مع ويسلي فوفانا في الوقت الحالي".

ويتلقى ماغواير البالغ 29 عاما انتقادات مستمرة في الفترة الأخيرة، بداعي تراجع مستواه وارتكابه العديد من الأخطاء الدفاعية، كما أن المدير الفني للشياطين الحمر إريك تين هاغ لم يدفع به خلال الانتصار بنتيجة (2-1) ضد ليفربول الجولة الماضية بالبريميرليغ.

يذكر أن ماغواير كان انضم إلى مانشستر يونايتد قبل ثلاث سنوات، قادما من ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو. 

المصدر: twitter/FabrizioRomano

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