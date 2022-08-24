فشل مقاتل UFC الأوكراني في اختبار المنشطات

تم إيقاف الأوكراني، أسكار موزاروف، بسبب فشله في اختبار المنشطات، بعد القتال في بطولة UFC Fight Night 207.

وتم العثور على مواد محظورة في عينة المقاتل، وتقرر تعليق نشاطات المقاتل الأوكراني البالغ 27 عاما، في انتظار جلسة تأديبية مقررة في سبتمبر.

وفي 4 يونيو الماضي، ظهر موزاروف لأول مرة في نزالات UFC ضد الأمريكي ألونزو مينيفيلد، لكنه خسر النزال بالضربة القاضية الفنية.

في وقت سابق، تم اتهام موزاروف بتزوير السجلات، حيث اكتشف أن الأوكراني لعب تحت عدة أسماء مستعارة حتى يصفر بذلك سجل خساراته السابقة.

وأشارت إحصاءات المقاتل (المزورة) إلى 25 فوزا مقابل 7 هزائم، رغم أنه في الواقع فاز بـ 15 انتصارا وتكبد 14 خسارة.

المصدر: لينتا.رو