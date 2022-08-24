رسميا.. برشلونة يكشف عن قميصه الثالث (فيديو وصور)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء عن القميص الثالث لفريق كرة القدم في الموسم الجديد 2022/2023.

وعلى عكس الموسم الماضي، لن يكون القميص الثالث خاصا بمسابقة دوري أبطال أوروبا فقط، بل سيتم ارتداءه بالتناوب خارج ملعب "كامب نو" في الدوري وكأس الملك مع القميص الثاني.

وتصدر إعلان القميص الجديد، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث ظهر بالقميص الثالث الذي تميز بدرجة لون ما بين الأبيض والرمادي.

Introducing our new third kit... 😍 pic.twitter.com/rtcIY7xNPp — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

وجاء قميص برشلونة الاحتياطي الثالث، من صنع شركة نايكي العالمية باللون الأبيض الكامل مع ألون كتالونيا الأزرق والأحمر.

More than a jersey.

More than a Club.

Fundació Barça Genuine 💙❤ @FundacioFCBpic.twitter.com/9qLTQkHYxK — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

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وسيظهر برشلونة لأول مرة بالقميص في مواجهة مانشستر سيتي الودية الخيرية لمكافحة مرض التصلب الجانبي الضموري والتي تلعب مساء الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتقام المباراة بهدف جمع أموال تذاكرها من أجل مصابي التصلب الجانبي الضموري، تحت رعاية خوان كارلوس أونزوي، حارس البرسا التاريخي والذي يعانى من المرض نفسه.

المصدر: twitter/FCBarcelona