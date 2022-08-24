فيديو لافت لمدرب منتخب الجزائر مع لاعب فلسطيني

شهدت مباراة الجزائر وفلسطين موقفا لافتا من مدرب المنتخب الجزائري رزقي رمان تجاه لاعب فلسطيني بعد نهاية اللقاء بفوز كبير للجزائر في افتتاح بطولة العرب للناشئين وبنتيجة 5-0.

وانفجر اللاعب الفلسطيني بالبكاء بعد الهزيمة الثقيلة ما دفع المدرب الجزائري للتخفيف عنه.

وقال رزقي رمان مخاطبا اللاعب "المواجهة لم يكن المهم الفوز بها إنما الروح الرياضية، لأننا نؤيد فلسطين قلبا وقالبا".

وتابع "نحن معاكم وقضيتكم هي قضيتنا، معكم كشعب جزائري".

وأضاف "إحترمنا الخصم".

وشهد اللقاء هتافات تشجيعية من الجمهور الجزائري تجاه المنتخب الفلسطيني.

وانطلقت الثلاثاء منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، حيث فاز في المجموعة الأولى وعلى ملعب السيق، منتخب الجزائر على فلسطين بخماسية دون رد، سجلها محمد علي صالح ومليك كحلوشي وعصام يزيد وإلياس بوعلام ومسلم أناتوف.

المصدر: موقع النهار الجزائري+ كورة