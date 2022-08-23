وست هام يتعاقد مع الإيطالي إيمرسون من تشيلسي

أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء تعاقده مع الظهير الأيسر الإيطالي الدولي إيمرسون بالمييري من تشيلسي بعقد لمدة أربع سنوات.

وجاء في بيان للنادي اللندني "انضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى الهامرز بعقد مدته أربع سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي مقابل قيمة غير معلن عنها قادما من تشيلسي".

We are delighted to announce the signing of Italy international defender Emerson Palmieri.



The 28-year-old has joined us on a four-year contract with a one-year option. — West Ham United (@WestHam) August 23, 2022

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 15 مليون جنيه إسترليني.

وعانى اللاعب المولود في البرازيل والذي وصل إلى إيطاليا في العام 2014 وحصل على الجنسية، لفرض نفسه خلال خمس سنوات أمضاها في تشيلسي بعد وصوله من روما في 2018 عقب ثلاث سنوات في العاصمة الإيطالية، ولعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع ليون الفرنسي.

وخاض إيمرسون 27 مباراة دولية وحقق مع إيطاليا العام الفائت لقب كأس أوروبا على حساب إنجلترا في النهائي.

وبات إيمرسون، الصفقة السابعة هذا الصيف لفريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز الذي يعاني من أسوأ بداية له في الدوري منذ 51 عاما بعد خسارته مبارياته الثلاث الأولى ويقبع في ذيل الترتيب.

المصدر: أ ف ب