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شباك الزمالك تستقبل هدفا عالميا في ليلة تتويج الفريق بلقب الدوري المصري (فيديو)

الرياضة

شباك الزمالك تستقبل هدفا عالميا في ليلة تتويج الفريق بلقب الدوري المصري (فيديو)
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أفسد الاتحاد السكندري إلى حد ما ليلة تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2021-2022 بعد هز شباكه بهدف عالمي وذلك في مباراة الفريقين اليوم لحساب الجولة الـ32 من المسابقة.

وشهدت بداية المباراة أجواء احتفالية بعد ضمان الزمالك التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز أمس الاثنين على يد فيوتشر بهدف دون رد.

واحتشدت جماهير الزمالك بكثافة في مدرجات استاد القاهرة للاحتفال بلقب الدوري المصري، ولكن سيناريو ليلة التتويج جاء محبطا للغاية لنادي الزمالك ولجماهيره.

فقد اضطر الفريق الأبيض لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 بعد طرد المدافع حسام عبد المجيد.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث استقبلت شباك حارس الزمالك، محمد عواد، هدفا عالميا في الدقيقة 44.

واستغل لاعب الاتحاد السكندري، إبراهيم حسن، تقدم الحارس محمد عواد وسدد كرة مباغتة من قبل خط منتصف الملعب، لتمر من فوق الحارس البعيد عن مرماه لتسكن شباكه.

ولحسن حظ الزمالك، فقد أنقذه مدافعه محمود حمدي الونش من تجرع هزيمة مريرة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 75، ليفترق الفريقان على التعادل 1-1 وتنطلق احتفالات لاعبي وجماهير الزمالك بلقب الدوري المصري.

وهذه هي المرة الثانية تواليا والـ14 بشكل عام التي يتوج فيها الزمالك بلقب الدوري المصري.

المصدر: وكالات

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