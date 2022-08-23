مشجعة في نهائي بطولة ويمبلدون تهدد بمقاضاة كيريوس

يواجه لاعب التنس الأسترالي "المشاغب" نيك كيريوس، عقوبة محتملة بتهمة التشهير من امرأة اتهمها بالسكر والتشويش في نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، الشهر الفائت.

وخلال هزيمته في النهائي بأربع مجموعات أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش في 10 يوليو الماضي، دعا الأسترالي المثير للجدل الحكم إلى طرد الامرأة من المدرجات.

وتم إخراج السيدة لفترة وجيزة من الملعب الرئيسي قبل أن تعود.

واتهمت آنا بالوس، كيريوس بتقديم "ادعاء طائش لا أساس له من الصحة" ضدها، في مباراة تم نقلها في جميع أنحاء العالم.

وقالت بالوس، إن ادعاء اللاعب بأنها "تبدو وكأنها تناولت حوالي 700 مشروب" (من الكحول) تسبب لها ولأسرتها في "ضرر ومحنة كبيرين للغاية".

وتابعت في بيان "إن الحاجة للحصول على تبرئة ومنع تكرار الادعاء هما السببان الوحيدان لاتخاذ الإجراءات القانونية"، مضيفة أنه "سيتم التبرع بأي مبلغ مقابل الضرر للجمعيات الخيرية".

وأضافت "آمل أن يفكر السيد كيريوس في الضرر الذي تسبب به لي ولعائلتي، وأن يقدم حلا سريعا لهذه المسألة.. إذا كان غير راغب في القيام بذلك، فأنا ملتزمة بالحصول على تبرئة في المحكمة العليا".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بالوس، محامية طبية بولندية تبلغ من العمر 32 عاما، وأصرت على أنها لم تكن في حالة سكر وكانت تشجع كيريوس لا تشتت انتباهه.

ويضاف هذا التهديد باتخاذ إجراء قانوني إلى فصل جديد من فصول كيريوس الذي يستعد ليمثل أمام محكمة في كانبيرا في الرابع من أكتوبر المقبل بتهمة الاعتداء على شريكته السابقة، بعد أن رفض قاضي التحقيق الثلاثاء الماضي أيضا استئنافه لتأجيل القضية عدة أشهر.

ويشارك كيريوس في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 29 أغسطس الحالي بعد أن بلغ في ويمبلدون هذا العام أول نهائي كبير في مسيرته.

المصدر: أ ف ب