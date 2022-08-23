لاعبو الزمالك يصلون إلى ملعب القاهرة بقفازات الملاكمة قبيل لقاء الاتحاد السكندري (فيديو)

وصل لاعبو الزمالك إلى ملعب القاهرة الدولي، الذي سيحتضن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ32 من الدوري المصري، وهم يرتدون قفازات الملاكمة.

وضمن الزمالك رسميا التتويج بلقب الدوري المصري لهذا الموسم قبل مباراته المرتقبة أمام الاتحاد السكندري، وذلك بعد خسارة أقرب منافسيه، بيراميدز، أمام فيوتشر بهدف دون رد، أمس الاثنين.

وحسم الزمالك اللقب قبل 3 مباريات من نهاية مشواره بالدوري المصري بعدما ظل الفارق مع أقرب منافسيه بيراميدز 7 نقاط وهو فارق لا يمكن تعويضه في مباراتين متبقيتين لبيراميدز في الدوري.

وقبل مواجهة الاتحاد السكندري، وصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك ومعه أغلب لاعبي الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة وهم يرتدون قفازات.

وقرر لاعبو الزمالك ارتداء قفازات الملاكمة أثناء وصولهم إلى ملعب مباراتهم ضد الاتحاد السكندري حيث سيتسلمون بعد نهايتها درع الدوري المصري، للرد على الإشاعات التي ظهرت منذ أسابيع قليلة حول تشاجر أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا بالأيدي خلال التدريبات.

وكانت تلك الإشاعات قد نالت سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، خاصة في ظل احتفال زيزو وشيكابالا سويا بلكم بعضهما البعض عند احتفالهما بأهداف فريقهما.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك عبر صفحته على "تويتر"، فيديو أثناء دخول اللاعبين إلى ملعب القاهرة الدولي وعلق عليه قائلا: "أصبح احتفال أيقوني، ولكن تذكروا أن الملاكمة أيضا لا تعترف إلا بالمنافسة الشريفة".

المصدر: وكالات