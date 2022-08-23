رئيس مانشستر سيتي ينهي الجدل بشأن انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة

حسم فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، مصير لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، المطلوب بشدة في نادي برشلونة.

وأبدى برشلونة رغبة واضحة في التعاقد مع سيلفا، بناء على طلب من المدرب تشافي هيرنانديز، ضمن خطة تعزيز الفريق بالصفقات الكبرى، والتي بدأت هذا الصيف.

ولكن سوريانو أكد أن لاعب خط الوسط البرتغالي لن يرحل عن "السيتي" هذا الصيف للانضمام إلى برشلونة.

وقال سوريانو في تصريحات لبرنامج "الشرينغيتو دي جوجونيس": "بالطبع، يمكنني قول إن برناردو سيلفا سيظل في مانشستر سيتي".

وكان سيلفا من أهم ركائز مانشستر سيتي في المواسم القليلة الماضية، وساهم في تتويج الفريق السماوي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وقد يظهر سيلفا على ملعب "كامب نو" غدا الأربعاء في المباراة الخيرية المقررة بين برشلونة وضيفه مانشستر سيتي لدعم مرضى العصبون الحركي.

المصدر: وكالات