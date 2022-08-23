الاتحاد السوري يعين حسام السيد مدربا لمنتخب "نسور قاسيون"

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الوطني حسام السيد لقيادة منتخب سوريا الأول.

وسبق لحسام السيد قيادة منتخب سوريا الأول للقب بطولة غرب آسيا في العام 2012، وقاد منتخب سوريا الأولمبي ومنتخب سوريا للشباب للتأهل إلى النهائيات الآسيوية وفي جعبته العديد من الألقاب أبرزها الظفر بلقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مرتين مع نادي القوى الجوية العراقي، ولقب بطولة العالم العسكرية.

وأشرف حسام السيد أيضا على تدريب أندية الكويت والعربي في الكويت، وظفار العماني، والفيصلي الأردني، والميناء العراقي، والوحدة السوري.

المصدر: الاتحاد السوري لكرة القدم