المغربي زياش يقترب من العودة لأياكس

أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، بأن النجم المغربي حكيم زياش، قد يرحل عن فريقه الحالي تشيلسي ليعود إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وخرج زياش مع بداية الموسم الحالي من حسابات مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، وارتبط اسم صانع الألعاب المغربي بالانتقال إلى أكثر من ناد هذا الصيف.

وأكد رومانو في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، أن زياش اجتمع مع كلاس يان هونتيلار، المدير الرياضي لأياكس، أمس الاثنين، لبحث إمكانية عودته لبطل هولندا.

Been told Hakim Ziyech met again with Ajax director Huntelaar today. Direct discussions taking place, but now waiting to clarify Antony’s future. 🚨⚪️🔴 #Ajax



Chelsea and Tuchel are prepared to let Ziyech leave since May.



First call of the deal, @Hamstelaar last week. pic.twitter.com/bA3qXNE1TF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022

وأشار رومانو إلى أن عودة زياش إلى أياكس ستكون رهينة بانتقال النجم الحالي للنادي الهولندي، البرازيلي أنتوني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن تشيلسي ومدربه توخيل يرحبون برحيل زياش.

يذكر أن زياش (29 عاما)، كان قد انتقل من أياكس إلى صفوف تشيلسي في عام 2020، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وخاض اللاعب المغربي 83 مباراة بقميص تشيلسي في مختلف البطولات، وسجل 14 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

المصدر: فابريزيو رومانو