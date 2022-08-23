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المغربي زياش يقترب من العودة لأياكس

الرياضة

المغربي زياش يقترب من العودة لأياكس
Legion-Media
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أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، بأن النجم المغربي حكيم زياش، قد يرحل عن فريقه الحالي تشيلسي ليعود إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وخرج زياش مع بداية الموسم الحالي من حسابات مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، وارتبط اسم صانع الألعاب المغربي بالانتقال إلى أكثر من ناد هذا الصيف.

وأكد رومانو في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، أن زياش اجتمع مع كلاس يان هونتيلار، المدير الرياضي لأياكس، أمس الاثنين، لبحث إمكانية عودته لبطل هولندا.

وأشار رومانو إلى أن عودة زياش إلى أياكس ستكون رهينة بانتقال النجم الحالي للنادي الهولندي، البرازيلي أنتوني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن تشيلسي ومدربه توخيل يرحبون برحيل زياش.

يذكر أن زياش (29 عاما)، كان قد انتقل من أياكس إلى صفوف تشيلسي في عام 2020، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وخاض اللاعب المغربي 83 مباراة بقميص تشيلسي في مختلف البطولات، وسجل 14 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

المصدر: فابريزيو رومانو

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