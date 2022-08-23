رئيس الزمالك يعلن تعاقد فريقه مع لاعبين جديدين

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، اليوم الثلاثاء، تعاقد فريقه مع لاعبين جديدين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك تعاقد رسميا مع زكريا الوردي، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي السابق، في صفقة انتقال حر بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح"، مضيفا "أطمئن جماهير الزمالك أن زكريا الوردي أفضل من طارق حامد 100 مرة" في إشارة إلى لاعب الزمالك السابق طارق حامد المنتقل حديثا للاتحاد السعودي.

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وتابع مرتضي منصور: "أنهينا التعاقد أيضا مع إبراهيما نداي، لاعب لوزان (السويسري) السابق، وأقول لجماهير الزمالك اطمئنوا، كما تعاقدنا مع مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين على أعلى مستوى سيتم الإعلان عنهم في الوقت المناسب".

يذكر أن الزمالك ضمن رسميا التتويج بلقب الدوري المصري لهذا الموسم قبل مباراته المرتقبة أمام الاتحاد السكندري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في الجولة الـ32 للمسابقة، وذلك بعد خسارة أقرب منافسيه، بيراميدز، أمام فيوتشر بهدف دون رد، أمس الاثنين.

وحسم الزمالك اللقب قبل 3 مباريات من نهاية مشواره بالدوري المصري بعدما ظل الفارق مع أقرب منافسيه بيراميدز 7 نقاط وهو فارق لا يمكن تعويضه في مباراتين متبقيتين لبيراميدز في الدوري.

المصدر:zamalektoday.com