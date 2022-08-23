رونالدو يوجه رسالة شكر لجماهير يونايتد بعد لقاء ليفربول

وجه كريستيانو رونالدو، رسالة شكر لجماهير فريقه مانشستر يونايتد، عقب فوز "الشياطين الحمر" على ليفربول (2-1)، أمس الاثنين، في ختام مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ورغم أن رونالدو لم يشارك أساسيا في المباراة ودخل بديلا في الدقيقة 86، إلا أنه بدا سعيدا بفوز فريقه وبالإطاحة بليفربول.

ونشر النجم البرتغالي على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له عقب المباراة، وكتب موجها كلامه لجماهير يونايتد: "أحسنتم صنعا.. شكرا على دعمكم في أولد ترافورد (ملعب يونايتد)".

وتأتي رسالة رونالدو لجماهير يونايتد، وسط مزاعم بتقدم النجم البرتغالي بطلب للرحيل عن "أولد ترافورد" هذا الصيف، صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

المصدر: RT