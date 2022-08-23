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تغريم لاعب نادي سويسري لاستخدامه "المثلية" كإهانة

الرياضة

تغريم لاعب نادي سويسري لاستخدامه
Legion-Media
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فرض الاتحاد السويسري لكرة القدم على حارس مرمى لوزيرن، الذي استخدم كلمة "المثلية الجنسية" كإهانة خلال مقابلة بعد مباراة بالدوري، غرامة قدرها ألفي فرنك سويسري (2070 دولارا) الثلاثاء.

وقال الاتحاد إن محكمته رفضت إيقاف الحارس، ماريوس مولر، ورأت أن كلماته كانت مدفوعة بـ "الطيش"، لكنها ليست معادية للمثليين.

وانتقد مولر، وهو ألماني عمره 29 عاما، أداء زملائه في الفريق خلال مقابلة تلفزيونية، بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، أمام فريق سانت غالين في 13 أغسطس.

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واعتذر مولر، ونادي لوزيرن في وقت لاحق على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، عن ما قيل بشأن المثليين، وفتحت رابطة الدوري "قضية تأديبية" بحق الحارس.

وقال الاتحاد السويسري إن كلمات مولر لم تستهدف لاعبا أو حكما أو مشجعا، لكنه كان يعرب عن إحباطه من أداء مدافعي فريقه.

وذكرت إدارة لوزيرن اليوم الثلاثاء أنها تقبلت عقوبة الغرامة.

المصدر: "أ ب"

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