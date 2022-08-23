مرتضى منصور يوجه دعوة خاصة لرئيس الأهلي بعد حسم الزمالك لقب الدوري

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضي منصور، دعوة خاصة لرئيس النادي الغريم، الأهلي، محمود الخطيب، لحضور تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري للمرة الـ34 في تاريخه.

وضمن الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري رسميا قبل مباراته المرتقبة أمام الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء في الجولة الـ32 لمسابقة، وذلك بعد خسارة أقرب منافسيه، بيراميدز، أمام فيوتشر بهدف دون رد، أمس الاثنين.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية بعد ضمان فريقه التتويج بلقب الدوري المصري: "يا ريت الخطيب يقبل الدعوة لحضور مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، لأننا في رياضة وليست خناقة".

وأضاف رئيس الزمالك: "في حال حضور الخطيب (لحفل تتويج الزمالك) سنعمل ممر شرفي ونرحب به".

وأكد مرتضى منصور أنه دعا رئيس النادي الإسماعيلي، والعديد من رؤساء الأندية المصرية لحضور حفل تتويج نادي الزمالك الذي سيقام اليوم بعد مباراة الفريق الأبيض ضد الاتحاد السكندري، مشيرا إلى أن "وجود الخطيب سيكون شيئا جيدا، وسنستقبله بكل حب".

المصدر:zamalektoday.com