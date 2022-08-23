عقوبات قاسية بانتظار برشلونة وباريس سان جيرمان من الاتحاد الأوروبي

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لفرض حزمة من العقوبات على بعض الأندية، يأتي على رأسها باريس سان جيرمان وبرشلونة، وذلك بسبب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن اليويفا يحقق في ملف 10 أندية في الوقت الراهن، وفي حال ثبتت مخالفتهم لقوانين اللعب المالي النظيف لموسم 2020-2021، فسيتم فرض عقوبة عليهم.

UEFA plans punishments for Barcelona, ​​Paris Saint-Germain and Juventus https://t.co/CfQddqKrt9 — Jaun News (@JaunNews) August 23, 2022

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن قوانين اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لا تسمح أن يسجل النادي خسائر مالية لأكثر من 30 مليون يورو على مدار 3 أعوام، لكن سيكون هناك مراعاة للأندية بسبب جائحة فيروس كورونا، إن كانت الخسائر معقولة.

وأضاف التقرير أن العقوبات التي سيفرضها اليويفا على أندية مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس ستكون على شكل غرامات مالية.

وسيتفاوض اليويفا مع الأندية المخالفة للتوصل لاتفاق حول الغرامة المالية التي سيتم فرضها، وفي حال عدم التوصل لاتفاق، فيحق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات من طرف واحد، وقد تصل إلى الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويعد برشلونة ويوفنتوس الأكثر تخوفا من هذه العقوبات، لأن علاقة الناديين مع اليويفا متوترة جدا بسبب مشروع دوري السوبر الأوروبي، وبالتالي لن يكون سهلا التوصل لاتفاق حول قيمة الغرامة المالية.

وسيكون هذا الموسم هو الأخير بموجب قواعد FFP الحالية، واعتبارا من العام المقبل سيقدم الاتحاد الأوروبي نظاما جديدا بشأن اللعب المالي النظيف، حيث تقتصر الأندية على إنفاق نسبة مئوية من دخلها على رواتب اللاعبين والانتقالات وعمولات الوكيل.

سيكون الحد الأقصى 90% بعام 2023، ثم 80% في 2024، ويتراجع إلى 70% اعتبارا من عام 2025.

وسيتم التحقق من الشؤون المالية للأندية في أوقات مختلفة خلال العام أثناء مشاركتها في المنافسات الأوروبية.

المصدر: "وكالات"