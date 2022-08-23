بالفيديو.. شجار غير عادي بين ميلنر وفان دايك أمام مانشستر يونايتد

صدم الجناح جيمس ميلنر عشاق ليفربول، بعدما دخل بشجار مع زميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عقب هدف مانشستر يونايتد على الـ"ريدز" ضمن المرحلة الـ3 من الدوري الإنجليزي، الاثنين.

وبدا واضحا توجيه ميلنر البالغ 36 عاما كلمات نابية للمدافع الدولي الهولندي طالبا منه التقدم للدفاع على جايدون سانشو الذي تلاعب به، بعد انزلاقه أرضا بحركة رائعة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية زاحفة خدعت الحارس البرازيلي أليسون بيكر ووضعت "الشياطين الحمر" في المقدمة في الدقيقة 16.

واكتفى فان دايك بالاحتفاظ بموقعه عند حافة منطقة الست ياردات أمام بيكر، بدلا من الاندفاع لاغلاق المساحة التي توفرت أمام سانشو، ووضع يديه خلف ظهره لتلافي لمسة يد واحتساب ركلة جزاء.

James Milner, Van Dijk'a ağır konuşmuş!



😅 pic.twitter.com/iLbtv0Pp9c — Premier Lig Dünyası (@PremierLigD) August 23, 2022

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واعتبر ميلنر أنه كان يتوجب على زميله الهولندي أن يحاول تضييق الزاوية أمام جناح إنجلترا، في حين لم يقترب فان دايك بما يكفي لإعاقة تسديدته، فظهر وهو يصرخ عليه قائلا: "انظر إلي"، طالبا منه القيام بعمله الدفاعي.

ولم يتوقف "صراع" ميلنر- فان دايك عند هذا الحد، إذ امتد الخلاف بينهما طوال المباراة، وظهرا يتبادلان الصراخ مرارا، في مباراة لهث خلالها ليفربول لتعويض تأخره بهدفين من دون أن ينجح.

وطرح محلل قناة سكاي سبورتس، لاعب وسط يونايتد السابق الإيرلندي روي كين، علامات استفهام حول ما حصل بين اللاعبين معتبرا أن "الأمر ليس عاديا" إذ قال بين الشوطين: "إذا قمت بتحليل فان دايك هنا ... لقد كان سيئا هذا الموسم. يجب أن يخرج! يجب أن يحرك قدميه. فقط انظر إليه هنا!".

وأضاف قائد يونايتد السابق: "سأشعر بالقلق لو كنت بدلا من (المدرب الألماني يورغن) كلوب مع ما رأيته الليلة".

وتابع: "دفاعيا (كانوا) عاديين جدا. بالعودة إلى مباراة فولهام، فان دايك حتى خلال أمسية مباراة بالاس، أعتقد أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل".

وختم مشددا: "الليلة، أوضحنا النقطة المتعلقة بشأن جداله مع جيمس ميلنر، أعلم أن ذلك يمكن أن يحدث ولكن يبدو أنه أكثر من ذلك بقليل. أكثر من مجرد خلاف عادي مع لاعب".

وبالفعل، ومنذ انطلاق الموسم الحالي، طالت الانتقادات فان دايك المنضم إلى ليفربول عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه استرليني بعد التعادل أمام فولهام وكريستال بالاس، بداية لتسببه بركلة جزاء في المباراة الاولى، وثم لعدم مراقبته العاجي ويلفريد زاها، قبل أن يمنح الأخير التقدم "للنسور" في الثانية على ملعب أنفيلد.

ولم تشذ كلمات معلق "سكاي سبورتس" الحالي أيقونة ليفربول السابق المدافع جايمي كاراغر عن زميله كين، إذ قال مع تتابع مجريات الشوط الثاني: "هناك شيء يجري بين جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك".

وأضاف: "يتابعان الصراخ على بعضهما البعض لقرابة 10 أو 15 ثانية".

وأردف: "من الواضح أن هناك الكثير من الإحباط على أرض الملعب، وهو محق في ذلك. ميلنر مغتاظ منه بعد الهدف الأول، وما زال يواصل ذلك حتى الآن".

ووصف كاراغر دفاع فريقه السابق بـ "المخجل" بعدما فشل في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادلين.

المصدر: "أ ف ب"