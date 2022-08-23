بعد الفوز على ليفربول.. مدرب مانشستر يونايتد يبرر عدم إشراك رونالدو

حقق الهولندي إريك تان هاغ، فوزه الأول كمدرب لمانشستر يونايتد، الاثنين، على ليفربول2-1، لكن المواجهة شهدت غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو كلاعب أساسي إلا في الدقائق الـ4 الأخيرة.

وتعليقا على عدم إشراك رونالدو إضافة إلى قائد الفريق، هاري ماغواير، قال هاغ: "لدي قرارات أتخذها ولا بد لي من استخدام المجموعة. لدينا 50 أو 60 مباراة. لست مضطرا لأن أذكر أن هاري ماغواير ورونالدو لاعبان رائعان وسيكون لهما دور يلعبانه في المستقبل".

وتابع: "الطريقة التي لعبوا بها اليوم تجعلني أشعر بالرضا لكنها البداية فقط. يمكننا اللعب بشكل أفضل بكثير إذا كان لدينا المزيد من الهدوء. يمكن أن نكون أكثر خطورة".

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ويأتي هذا الفوز بعدما دون الهولندي اسمه في السجلات كأسوأ بداية لمدرب في تاريخ النادي على مر 100 عام، عقب الخسارة القاسية أمام برنتفورد برباعية نظيفة، وسبقها هزيمة أولى في "أولد ترافورد" أمام برايتون 1-2.

وبهذا الفور، خطف يونايتد النقاط الثلاث الأولى وغادر ذيل الترتيب إلى المركز الرابع عشر، بفارق نقطة عن ليفربول الذي يحتل المركز السادس عشر.

المصدر: "وكالات"