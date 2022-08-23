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الاتحاد الإنجليزي يوجه التهم لمدرب تشيلسي

الرياضة

الاتحاد الإنجليزي يوجه التهم لمدرب تشيلسي
Legion-Media
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وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما الاثنين إلى الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي بالسلوك غيراللائق بسبب تعليقاته حول الحكم أنتوني تايلور، إثر التعادل العاصف لفريقه مع توتنهام.

وكان توخيل غير سعيد بقرارات الحكم قبل هدفي التعادل اللذين سجلهما توتنهام في الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي، وقال بعد المباراة :"ربما يكون من الأفضل إذا لم يحكم تايلور مباراة لتشيلسي مرة أخرى".

وكان الاتحاد الإنجليزي قرر إيقاف توخيل لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 35 ألف جنيه استرليني، وذلك بسبب الشجار الذي حصل في نهاية المباراة نفسها مع المدرب الإيطالي لتوتنهام، أنتونيو كونتي، الذي عوقب بدوره بغرامة قدرها 15 ألف جنيه.

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وأضاف الاتحاد تهمة السلوك غير اللائق، لأن تعليقات توخيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة "تنطوي على تحيز وتشكيك في نزاهة حكم المباراة وتشويه سمعة المباراة"، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف أن: "أمام توماس توخيل حتى الخميس 25 أغسطس لتقديم رد".

وكان الألماني غاضبا عندما فرض توتنهام تعادلا قاتلا برأسية هاري كاين، في الوقت بدل من ضائع.

قبلها اعترض تشيلسي بالإشارة إلى وجود خطأ وتسلل في الهجمة التي سجل منها بيار-إميل هويبييرغ هدف توتنهام الأول.

وكان تشيلسي غير سعيد أيضا بعدم اتخاذ تايلور لأي إجراء عندما شد لاعب توتنهام، الأرجنتيني كريستيان روميرو، شعر الإسباني مارك كوكوريا، تمهيدا لتنفيذ ركلة ركنية.

وأعاد حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" النظر في الحادثة ورفضها. وعندها أحرز كاين الهدف من الركنية نفسها.

المصدر: "أ ف ب"

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