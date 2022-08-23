نجمة مصر بألعاب القوى سفيرة في المبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"

تم تعيين بطلة مصر في ألعاب القوى، بسنت حميدة، الحاصلة على ذهبيتين فى دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، كأحدث سفيرة للمبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر "شباب بلد".

وجاء ذلك بحضور فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، و جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، وغادة مكادي، مديرة عام الشراكات ومديرة مشروع (شباب بلد) بيونيسف مصر.

"شباب بلد" هي منصة متعددة الأطراف تهدف إلى توحيد الجهود وتوجيه الاستثمارات لصالح الشباب في مصر ونقلهم من التعلم إلى الكسب وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

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ومن خلال دورها الجديد، ستدعم بسنت حميدة عمل "شباب بلد"، وتسلط الضوء على أهمية تعليم وتدريب الشباب واكسابهم المهارات وربطهم بفرص التوظيف، وأيضا غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

وحققت بسنت حميدة إنجازا تاريخيا أثناء دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في وهران، الجزائر، حين أصبحت أول رياضية مصرية تحرز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر، ومضت قدما لتحصد ميداليتها الذهبية الثانية في سباق 200 متر.

يذكر أن الأمم المتحدة عينت سفراء من نجوم الفن والرياضة الشبان لمبادرة "شباب بلد" التي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية Generation Unlimited التي أطلقتها الأمم المتحدة كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP)، بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

المصدر: "أخبار اليوم"