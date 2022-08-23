بالفيديو.. لاعب يزايد على عرض الوليد بن طلال مقابل مليوني دولار

انتشر مقطع فيديو للاعب الهلال علي البليهي، يزايد على الأمير الوليد بن طلال أحد أغنى الرجال في العالم، خلال مزاد على أول قميص لفريق الهلال السعودي حامل لقب الدوري بشعاره الجديد.

وخلال حفل تدشين الهوية الجديدة لزعيم آسيا (الهلال السعودي)، رصدت الكاميرات الدولي السعودي علي البليهي يرفع لافتة تحمل الرقم 25 أثناء المزايدة على شراء أول قميص، في واقعة طريفة تنم عن روح الدعابة للاعب.

وأعلن الأمير الوليد بن طلال شراء القميص بالهوية الجديدة مقابل مليوني ريال.

علي البليهي يزايد على الأمير الوليد بن طلال بـ تيشيرت #الهلال 😂💙. pic.twitter.com/kOVYGQDLgw — بيت الهلال (@baytAlhilal) August 22, 2022

وقال فهد بن نافل، رئيس النادي في حفل تدشين هوية الهلال إن الأمير الوليد بن طلال يزايد على قميص الهلال ويقدم مليوني ريال لشراء القميص، ليعود ريعه لمؤسسة الهلال الخيرية.

وأعلن نادي الهلال، الاثنين، تدشين هويته الجديدة، واستعرض أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري السعودي شعاراته الأربعة الماضية، إلى جانب الشعار الجديد الذي تم اعتماده.

وبدا الشعار الجديد بسيطا حيث جاء بكلمة "الهلال" باللغتين العربية والإنجليزية، وأرفق الهلال إلى جانب شعاره جملة: "نفخر بحفر أمجاد الهلال على صفحات التاريخ".

keep an eye out for

#AlHilal 💙 pic.twitter.com/lcKbpXnZ8g — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 22, 2022

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وفي الشعار الجديد حذف الهلال عام تأسيس النادي (1957) وحذف أيضا الكرة التي كانت تتواجد إلى جانب رسمة الهلال في الشعار الماضي.

وسيستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في آخر ثلاث نسخ للبطولة باللعب على أرض الخليج الوافد الجديد على المسابقة يوم الخميس المقبل في افتتاح المسابقة.

وتأهل الزعيم للمشاركة في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق (الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء)، كما صعد إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في فبراير المقبل.

المصدر: "وكالات"