الدوري الإيطالي.. روما يحقق فوزه الثاني تواليا ويوفنتوس يهدر نقاطه الأولى

حقق روما انتصاره الثاني تواليا بفوزه على كريمونيزي 1-0 الاثنين، في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي التي شهدت إهدار يوفنتوس نقاطه الأولى بتعادله مع مضيفه سامبدوريا سلبا.

ويدين نادي العاصمة الإيطالية بالنقاط الثلاث إلى مدافعه المخضرم الإنجليزي كريس سمولينغ (32 عاما)، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65.

ورفع روما، الذي استهل الموسم الجديد بفوزه بالنتيجة ذاتها على ساليرنيتانا (1-0)، رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع كل من إنتر الفائز على سبيتسيا 3-0 السبت، ونابولي المنتشي بفوزه العريض على مونتسا برباعية نظيفة الأحد.

وبات البرتغالي جوزيه مورينيو، ثالث مدرب لروما خلال حقبة نظام منح الفائز ثلاث نقاط منذ موسم 1994-1995، يفوز بمباراتيه الأوليين في بداية الموسم خلال موسمين متتاليين بعد لوتشانو سباليتي (2006-2007 و2007-2008)، والفرنسي رودي غارسيا (2013-2014 و2014-2015).

وفي المباراة الثانية، فرض سامبدوريا التعادل السلبي على ضيفه يوفنتوس في مباراة مغلقة من الطرفين، ليهدر "السيدة العجوز" نقاطه الأولى حيث بات رصيده 4 نقاط في المركز الرابع.

وكان يوفنتوس، استهل الموسم الجديد بفوز على ساسوولو 3-0، في مباراة خسر فيها جهود وافده الجديد الأرجنتيني أنخل دي ماريا للإصابة، علما بأن الأخير سجل هدفا ومرر كرة حاسمة.

في المقابل، حصد سامبدوريا الذي تفادى النزول إلى الدرجة الثانية بحلوله في المركز الـ15 الموسم الماضي، نقطته الأولى هذا الموسم (المركز 16) بعدما استهل حملته بخسارة أمام أتالانتا 0-2.

المصدر: وكالات