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شاهد.. صلاح يشتبك مع نجم مانشستر يونايتد

الرياضة

شاهد.. صلاح يشتبك مع نجم مانشستر يونايتد
AP
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دخل هداف نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، في مشادة مع نجم خط وسط مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديش، وذلك خلال مباراة فريقهما اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف تقليص الفارق لليفربول (1-2)، في الدقيقة 82، وحاول بعدها النجم المصري الحصول على الكرة سريعا من المرمى لوضعها في نقطة المنتصف لانطلاق اللعب مجددا، ولكن فيرنانديش رفض تسليمه الكرة.

وبعد ذلك دخل الثنائي في مشادة تحت أنظار حكم المباراة قبل أن يخطف صلاح الكرة بقوة من بين يدي اللاعب البرتغالي ويتوجه بها إلى نقطة المنتصف.

وانتهت المباراة بخسارة ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

ورغم الخسارة، فقد أصبح صلاح بفضل هدفه، أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في مرمى مانشستر يونايتد متفوقا على ستيفن جيرارد.

المصدر: RT + "أوبتا"

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