شاهد.. صلاح يشتبك مع نجم مانشستر يونايتد

دخل هداف نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، في مشادة مع نجم خط وسط مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديش، وذلك خلال مباراة فريقهما اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف تقليص الفارق لليفربول (1-2)، في الدقيقة 82، وحاول بعدها النجم المصري الحصول على الكرة سريعا من المرمى لوضعها في نقطة المنتصف لانطلاق اللعب مجددا، ولكن فيرنانديش رفض تسليمه الكرة.

Bruno Fernandes does not want to give the ball to Salah#MNULIVpic.twitter.com/XopDoLicTJ — Drexxes070 (@drexxes070) August 22, 2022

وبعد ذلك دخل الثنائي في مشادة تحت أنظار حكم المباراة قبل أن يخطف صلاح الكرة بقوة من بين يدي اللاعب البرتغالي ويتوجه بها إلى نقطة المنتصف.

Bruno Fernandes is hilarious pic.twitter.com/6IR4qJciB9 — Vin (@vinthfc) August 22, 2022

وانتهت المباراة بخسارة ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

10 - Mohamed Salah has scored more goals in all competitions against Manchester United than any other Liverpool player in history (10). Reliable. pic.twitter.com/mGwbinupZ3 — OptaJoe (@OptaJoe) August 22, 2022

ورغم الخسارة، فقد أصبح صلاح بفضل هدفه، أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في مرمى مانشستر يونايتد متفوقا على ستيفن جيرارد.

المصدر: RT + "أوبتا"