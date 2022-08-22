صلاح يزور شباك مانشستر يونايتد مجددا ويسجل رقما تاريخيا (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-2، التي أقيمت اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولدرافورد".

هدف ليفربول الاول عن طريق الاسطورة محمد صلاح 2-1 ⚽

Mo Salah #MUNLIV#Liverpoolpic.twitter.com/nUENwzFEQA — MoSalah11 (@MoSalah_World) August 22, 2022

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإن هدف صلاح اليوم هو العاشر له في شباك مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، ليصبح المصري بذلك أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا ضد يونايتد على مر التاريخ.

10 - Mohamed Salah has scored more goals in all competitions against Manchester United than any other Liverpool player in history (10). Reliable. pic.twitter.com/mGwbinupZ3 — OptaJoe (@OptaJoe) August 22, 2022

وكان صلاح يتقاسم رقم أفضل هداف في تاريخ ليفربول ضد يونايتد مع ستيفن جيرارد، أسطورة "الريدز"، بـ9 أهداف لكل منهما، قبل أن يفض المصري الشراكة مع قائد ليفربول السابق، اليوم.

المصدر: "أوبتا"