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صلاح يزور شباك مانشستر يونايتد مجددا ويسجل رقما تاريخيا (فيديو)

الرياضة

صلاح يزور شباك مانشستر يونايتد مجددا ويسجل رقما تاريخيا (فيديو)
AP
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سجل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-2، التي أقيمت اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولدرافورد".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإن هدف صلاح اليوم هو العاشر له في شباك مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، ليصبح المصري بذلك أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا ضد يونايتد على مر التاريخ.

وكان صلاح يتقاسم رقم أفضل هداف في تاريخ ليفربول ضد يونايتد مع ستيفن جيرارد، أسطورة "الريدز"، بـ9 أهداف لكل منهما، قبل أن يفض المصري الشراكة مع قائد ليفربول السابق، اليوم.

المصدر: "أوبتا"

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