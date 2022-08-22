بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد.. كاسيميرو يناشد رونالدو

ناشد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، زميله السابق في ريال مدريد والحالي في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بالبقاء داخل "أولد ترافورد".

وكان كاسيميرو، أنهى في نهاية الأسبوع الماضي إجراءات انتقاله رسميا إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو.

✈️ ¡CASEMIRO ya está en MANCHESTER!



🇧🇷 El brasileño ha aterrizado en su NUEVO HOGAR



📹 Vía The Athletic pic.twitter.com/gldS5HkRn5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 22, 2022

Casemiro has arrived at Old Trafford @ViaplayFotballpic.twitter.com/XbxchjoyiE — Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) August 22, 2022

ولعب كاسيميرو جنبا إلى جنب مع رونالدو خلال فترة تواجدهما في ريال مدريد، ويأمل البرازيلي في لم شمله مع المهاجم البرتغالي الذي فاز بالكثير من الألقاب، بما في ذلك أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا مع الريال.

هل سيلعب كاسيميرو مع رونالدو مرة أخرى؟

يستمر طرح الأسئلة حول ما إذا كان رونالدو سيغادر خلال فترة الانتقالات الصيفية أم سيبقى في يونايتد، حيث يضغط من أجل الانتقال إلى ناد آخر لخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن كاسيميرو يتطلع إلى العمل مع النجم البرتغالي مرة أخرى.

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وقال كاسيميرو في مؤتمره الوداعي في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الاثنين: "سأذهب إلى مانشستر يونايتد، أحد أكبر الفرق في العالم التي تنافس عظمة ريال مدريد".

وأضاف: "لم أتحدث مع كريستيانو رونالدو، لكنني أريد أن ألعب معه، أنا متحمس جدا للعمل معه مجددا، نأمل أن يبقى (في مانشستر) إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

المصدر: goal.com