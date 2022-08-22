زفيريف ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة

يغيب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيا عالميا، عن بطولة أمريكا للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، لعدم تماثله للشفاء من إصابة في كاحله، حسب ما أعلن الاثنين منظمو البطولة.

وجاء في الموقع الرسمي للبطولة الأمريكية "انسحب ألكسندر زفيريف من بطولة أمريكا المفتوحة.. تمنياتنا بالشفاء العاجل يا أليكس!".

Alexander Zverev has withdrawn from the US Open.



Get well soon, Alex! pic.twitter.com/Yj12xO0mNl — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022

وتعرض زفيريف الذي وصل إلى نهائي أمريكا المفتوحة في عام 2020 (خسر أمام النمساوي دومينيك تيم) وإلى نصف نهائي الموسم الماضي، للإصابة في يونيو الماضي، حينما كان يواجه الإسباني رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة "رولان غاروس" الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

واضطر الألماني، البالغ 25 عاما والمتوج بذهبية أولمبياد طوكيو في أغسطس 2021، للخضوع لجراحة بعد إصابته بتمزق في ثلاثة أربطة جانبية في كاحله الأيمن.

وسبق لزفيريف أن غاب عن منافسات بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي أقيمت من 27 يونيو حتى 10 يوليو الماضيين، علما بأنه شارك في 27 بطولة كبرى تواليا منذ عام 2015.

في المقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف سادسا عالميا، والذي وصل إلى نهائي النسخة الماضية من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى حرمانه من خوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة وترحيله من البلاد في يناير الماضي.

المصدر: أ ف ب