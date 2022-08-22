مدرب مانشستر يونايتد يفاجئ رونالدو قبل ساعة من لقاء ليفربول

فاجأ مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، نجم فريقه، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، باستبعاده من التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة يونايتد وليفربول، اليوم الاثنين.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وضيفة ليفربول في ملعب "أولدرافورد"، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت تشكيلة مانشستر يونايتد للمباراة المرتقبة، غياب رونالدو، الذي سيتواجد على مقاعد البدلاء.

وسيكون جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء في لقاء الليلة، بمثابة إنذار للنجم البرتغالي بأن مكانه في التشكيلة الأساسية في مانشستر تحت قيادة المدرب الجديد تين هاغ قد لا يكون مضمونا.

وكان رونالدو غاب عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد، ولم يسافر المهاجم المخضرم مع بعثة فريقه في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، مطلع شهر يونيو الماضي، وسط أنباء عن تقدم "الدون" بطلب للرحيل عن "الشياطين الحمر" للانتقال إلى فريق يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما فشل يونايتد في حجز مقعده في البطولة القارية المرموقة.

ولكن صاحب الـ37 عاما، عاد لتدريبات يونايتد في الأسبوع قبل الماضي، وشارك في ودية رايو فاييكانو، ثم دخل بديلا في مباراة برايتون (1-2)، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، كما شارك "الدون" أساسيا خلال المباراة الأخيرة التي تكبد فيها يونايتد خسارة مذلة برباعية دون رد على يد برينتفورد في الجولة الثانية.

المصدر: manutd.com