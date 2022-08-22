شاهد.. نيمار ومبابي يتبادلان الكرة بشكل رائع قبل التسجيل في شباك ليل

تابع باريس سان جيرمان، حامل اللقب، عروضه الهجومية الفتاكة هذا الموسم، فدك شباك ليل بسبعة أهداف ليخرج فائزا 7-1، أمس الأحد، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبرز في المباراة، الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، بتسجيل الأول ثلاثة أهداف "هاتريك" وإحراز الثاني هدفين إضافة إلى صناعته ثلاثة أهداف أخرى لزملائه بينها الهدف الخامس الرائع الذي سجله مبابي.

وجاء الهدف الخامس، بعدما تبادل نيمار ومبابي الكرة بشكل رائع أكثر من مرة ليمررها الأول باتجاه الثاني، فتابعها في سقف الشبكة مسجلا هدفا رائعا.

ورفع "بي إس جي" رصيده إلى 9 نقاط، ليحلق في الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد ليل عند 4 نقاط في المركز العاشر.

المصدر: RT