بعد كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يواصل مساعيه لضم لاعب خط وسط جديد

يواصل مسؤولو مانشستر يونايتد، العمل على تدعيم خط وسط فريقهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من خلال التفاوض لضم الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أعاد الحياة إلى صفقة دي يونغ، بعد أن تحدث مؤخرا مع اللاعب الهولندي من أجل إقناعه بالانتقال إلى "الشياطين الحمر".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تين هاغ، أقنع مانشستر يونايتد بتقديم أموال إضافية في الصفقة لحسم الاتفاق مع دي يونغ وبرشلونة قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت "سبورت"، أن برشلونة لا يريد استمرار دي يونغ مع الفريق، بسبب رفضه لخفض راتبه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي مانشستر يونايتد سيعقدون جلسة مع إدارة برشلونة في منتصف الأسبوع الحالي للتفاوض بشأن إتمام صفقة دي يونغ.

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ويأتي إصرار مانشستر يونايتد على إتمام صفقة دي يونغ، رغم توصل الفريق مؤخرا لاتفاق لضم لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو من ريال مدريد.

يذكر أن دي يونغ الذي يمتد عقده الحالي مع برشلونة حتى العام 2026، لعب 140 مباراة مع الفريق الكتالوني منذ انضمامه إليه قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2019 مقابل 75 مليون يورو.

المصدر: وكالات