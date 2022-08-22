هيدينك يعود إلى منتخب أستراليا لمساعدته في التحضير لمونديال قطر

استعان المنتخب الأسترالي لكرة القدم، بمدربه السابق الهولندي، غوس هيدينك، لمساعدته في التحضير لنهائيات مونديال "قطر 2022"، وذلك وفق ما أعلن يوم الاثنين الاتحاد المحلي للعبة.

وسيتولى هيدينك الذي أعاد أستراليا إلى كأس العالم بعد غياب لمدة 32 عاما بقيادتها إلى مونديال ألمانيا 2006 حيث وصلت إلى الدور ثمن النهائي، سيتولى مهمة مساعد المدرب غراهام أرنولد في المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الأسترالي على أرضه ضد الجارة نيوزيلندا في 22 سبتمبر المقبل، وذلك قبل النهائيات العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وسيعود هيدينك من اعتزاله التدريب لمساعدة أرنولد في هذه المباراة بسبب غياب مساعد الأخير الهولندي الآخر رينيه ميولنستين في تلك الفترة لتواجده في أوروبا من أجل متابعة منافسي أستراليا في المجموعة الرابعة، المنتخبين الفرنسي حامل اللقب والدنماركي.

وقال المدرب الهولندي البالغ 75 عاما إنه "سعيد بالذهاب إلى هناك (أستراليا) لأنني أتحدث مع الناس بين الحين والآخر عن مسيرتي، ودائما ما أركز على تجربتي مع سوكيروس"، في إشارة منه إلى لقب المنتخب الأسترالي الذي أشرف عليه هيدينك في 13 مباراة بين 2005 و2006 حقق خلالها 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

وتابع: "هذا الفصل من مسيرتي منحني الكثير من الطاقة. لقد التقيت أناسا لطفاء جدا ومنفتحين جدا، وهذا ما أعجبني كثيرا".

وبالإضافة إلى فترتيه كمدرب مؤقت لتشيلسي الإنجليزي، أشرف هيدينك خلال مسيرته التدريبية الطويلة على العملاق الإسباني ريال مدريد، وأيندهوفن الهولندي وفالنسيا الإسباني، الى جانب تدريبه منتخبات هولندا وروسيا وتركيا.

ولكن قد تكون قيادته لمنتخب كوريا الجنوبية في مونديال 2002 إلى الدور نصف النهائي للنهائيات العالمية، أبرز إنجازاته على الإطلاق.

يذكر أن مونديال قطر سيقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، حيث يفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة تواليا في النهائيات والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 نوفمبر، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه.

المصدر: أ ف ب