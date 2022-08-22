إيتو يرشح منتخبات إفريقية للفوز بمونديال قطر

يعتقد أسطورة الكرة الكاميرونية والإفريقية، صامويل إيتو، أن واحدا من المنتخبات التي ستمثل قارة إفريقيا في نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر، قد يتوج باللقب العالمي.

ويشارك في كأس العالم "قطر 2022"، 5 منتخبات إفريقية، وهي المغرب، وتونس، وغانا، ونيجيريا، والكاميرون.

وخلال حواره مع قناة "TV3" الغانية، رد إيتو على سؤال عن فرص المنتخبات الإفريقية في الفوز بالمونديال القطري قائلا: "لم لا (يتوج منتخب إفريقي)! لدينا بلدان كبيرة ورائعة في كرة القدم، السنغال، غانا، المغرب، تونس والكاميرون".

وتابع: "قبل سنوات، غانا كانت قريبة من الوصول إلى نصف نهائي المونديال. إذا أقول إن هذا ممكن (فوز منتخب إفريقي بكأس العالم). أنا إفريقي وأحب هذه القارة وأريدها أن تكون دائما في القمة".

يذكر أن ثلاثة منتخبات إفريقية فقط، بلغت الدور ربع النهائي لكأس العالم، وهي الكاميرون في مونديال إيطاليا عام 1990، وغانا في جنوب إفريقيا 2010،

والسنغال في النسخة المشتركة بين اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002.

المصدر: قناة "TV3" الغانية