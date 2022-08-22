لقطة مؤثرة لكاسيميرو في مؤتمر وداعه لريال مدريد (فيديو)

لم يتمالك النجم البرازيلي، كاسيميرو، نفسه خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين في ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، من أجل توديع فريقه ريال مدريد.

وكان كاسيميرو، أنهى في نهاية الأسبوع الماضي إجراءات انتقاله رسميا إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون يورو.

وأقام ريال مدريد مؤتمرا وداعيا للنجم البرازيلي اليوم الاثنين، حضرته عائلته والعديد من زملائه في الفريق الملكي.

وفي بداية المؤتمر الوداعي، انخرط كاسيميرو في البكاء ووجه كلمات مؤثرة لجماهير الريال أكد فيها أنه سيعود يوما ما إلى ريال مدريد.

🎥 Exclusive 𝐔𝐍𝐒𝐄𝐄𝐍 Footage - Casimero Press Conference pic.twitter.com/2FWbGDFkvs — They Think Kits All Over (@TheyThinkKits) August 22, 2022

ومن جانبه، قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في المؤتمر موجها كلامه للنجم البرازيلي: "جئت كلاعب واعد ورحلت كأسطورة لهذا النادي".

وأضاف: "كاسيميرو هو أحد أكثر لاعبينا تميزا وأهمية في العقد الماضي.. اليوم هو يوم خاص جدا لريال مدريد، لم أتخيل قط أن هذا اليوم سيأتي وسأقف هنا مودعا كاسيميرو".

وقضى كاسيميرو في ريال مدريد تسعة أعوام حصد خلالها الكثير من الألقاب، أبرزها 5 ألقاب تاريخية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: مواقع التواصل