 
مباشر

لقطة مؤثرة لكاسيميرو في مؤتمر وداعه لريال مدريد (فيديو)

الرياضة

لقطة مؤثرة لكاسيميرو في مؤتمر وداعه لريال مدريد (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnn8

لم يتمالك النجم البرازيلي، كاسيميرو، نفسه خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين في ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، من أجل توديع فريقه ريال مدريد.

وكان كاسيميرو، أنهى في نهاية الأسبوع الماضي إجراءات انتقاله رسميا إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون يورو.

وأقام ريال مدريد مؤتمرا وداعيا للنجم البرازيلي اليوم الاثنين، حضرته عائلته والعديد من زملائه في الفريق الملكي.

وفي بداية المؤتمر الوداعي، انخرط كاسيميرو في البكاء ووجه كلمات مؤثرة لجماهير الريال أكد فيها أنه سيعود يوما ما إلى ريال مدريد.

ومن جانبه، قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في المؤتمر موجها كلامه للنجم البرازيلي: "جئت كلاعب واعد ورحلت كأسطورة لهذا النادي".

وأضاف: "كاسيميرو هو أحد أكثر لاعبينا تميزا وأهمية في العقد الماضي.. اليوم هو يوم خاص جدا لريال مدريد، لم أتخيل قط أن هذا اليوم سيأتي وسأقف هنا مودعا كاسيميرو".

وقضى كاسيميرو في ريال مدريد تسعة أعوام حصد خلالها الكثير من الألقاب، أبرزها 5 ألقاب تاريخية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: مواقع التواصل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا