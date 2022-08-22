مونديال 2022.. اتفاق بين الاتحاد المغربي والركراكي لتدريب "الأسود"

كشفت وسائل إعلام مغربية، الاثنين، أن الاتحاد المحلي لكرة القدم، اتفق مع وليد الركراكي لتدريب "أسود الأطلس" في مونديال قطر، بعد حوالي ثلاثة أشهر، خلفا للبوسني وحيد خليلوزيتش.

وقال موقع "اليوم 24" الإخباري، إن الاتحاد المغربي لكرة القدم "توصل إلى اتفاق نهائي مع الركراكي حول كل الأمور المادية والتقنية (...) ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الخبر".

وكذلك أكد موقع "هيسبورت" المتخصص في الرياضة أن الركراكي (46 عاما) "شرع في الاتصال ببعض لاعبي المنتخب المغربي"، بعد توصله لاتفاق مع الاتحاد المغربي لتدريب "أسود الأطلس" لمدة ثلاث سنوات.

وكان اسم المدافع الدولي المغربي السابق ( الركراكي) متداولا بقوة في الإعلام المغربي خلال الأشهر الأخيرة لخلافة خليلوزيتش الذي أقيل مؤخرا من منصبه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المغربي.

وعانى خليلوزيتش، على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها مع المنتخب المغربي، من انتقادات حادة، حول خياراته التكتيكية، وخصوصا حول رفضه استدعاء جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، المغربي حكيم زياش، لأسباب انضباطية.

ومن المرجح أن يفتح التعاقد مع الركراكي الباب أمام عودة زياش إلى المنتخب المغربي.

يذكر أن الركراكي كان قد انفصل مؤخرا عن نادي الوداد البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي.

وسبق للركراكي، أن لعب 45 مباراة دولية في صفوف المنتخب المغربي، من أبرزها مشوار وصافة كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس، قبل أن ينتقل إلى سلك التدريب.

المصدر: وكالات