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صلاح يبحث عن تحطيم الرقم القياسي التاريخي لجيرارد في لقاء يونايتد

الرياضة

صلاح يبحث عن تحطيم الرقم القياسي التاريخي لجيرارد في لقاء يونايتد
Legion-Media
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يتطلع النجم المصري محمد صلاح، لإضافة رقم قياسي جديد لسجلاته مع فريقه ليفربول، وذلك عندما يواجه الأخير مضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وفي حال تمكن صلاح من هز شباك يونايتد في مباراة الليلة، فإنه سيصل إلى 10 أهداف في مرمى "الشياطين الحمر" عبر تاريخه، لينفرد بلقب أفضل هدافي ليفربول ضد مانشستر يونايتد.

ويتقاسم صلاح في الوقت الحالي رقم أفضل هداف في تاريخ ليفربول ضد يونايتد مع ستيفن جيرارد، أسطورة "الريدز"، ومدرب أستون فيلا الحالي، بـ9 أهداف لكل منهما.

ويسعى صلاح أيضا ليكون ثاني لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 4 مباريات متتالية أمام اليونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد اللاعب ديك فورشو، الذي سجل على التوالي في موسمي 1925-1926، و1926-1927.

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ويحتل صلاح حاليا، المركز الثالث في قائمة أكثر هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 119 هدفا بعد روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفا، وستيفن جيرارد برصيد 120 هدفا.

يذكر أن صلاح يمتلك هدفا واحدا حتى الآن في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، وذلك بمرمى نادي فولهام في الجولة الأولى.

المصدر: وكالات

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