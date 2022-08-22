قفزة هائلة لتشوريتش في تصنيف التنس العالمي

حقق الكرواتي بورنا تشوريتش قفزة هائلة في تصنيف لاعبي التنس المحترفين إثر تتويجه بطلا لدورة سينسيناتي 1000 نقطة للماسترز بالفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-6 (7-0) و6-2 الأحد.

وخاض تشوريتش غمار الدورة الأمريكية وهو في المركز 152 عالميا بعد عملية جراحية في كتفه أبعدته عن الملاعب لنحو عام، لكنه فاجأ الجميع بإحرازه اللقب ليقفز إلى المركز الـ29 بحسب التصنيف الصادر الاثنين.

وكان الكرواتي يخوض أول نهائي منذ دورة سان بطرسبورغ الروسية عام 2020.

في المقابل، صعد تسيتسيباس مركزين وبات خامسا على حساب النروجي كاسبر رود الذي دفع ثمن خروجه المبكر من الدور الثاني في الدورة الأمريكية.

وفي فئة السيدات، قفزت الفرنسية كارولين غارسيا 18 مركزا لتحتل المرتبة 17 بعد تتويجها بطلة لدورة سينسيناتي الألف إثر فوزها المفاجئ على التشيكية المخضرمة بترا كفيتوفا 6-2 و6-4.

وباتت الفرنسية أول لاعبة في تاريخ هذه الدورات تتوج بطلة بعد صعودها من التصفيات علما بأنها أقصت ثلاث لاعبات بين المصنفات العشر الأوليات في طريقها إلى اللقب، وهن اليونانية ماريا ساكاري الثالثة والأمريكية جيسيكا بيغولا الثامنة والبيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة.

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تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. دانييل مدفيديف (روسيا) 6885 نقطة

2. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5760

3. رافائيل نادال (إسبانيا) 5630

4. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 5190

5. ستيفانوس تسيسيباس (اليونان) 4890 (+2)

6. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4770

7. كاسبر رود (النروج) 4695 (-2)

8. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3625 (+1)

9. كاميرون نوري (بريطانيا) 3415 (+2)

10. هوبرت هوركاش (بولندا) 3355

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8605 نقطة

2. أنيت كونتافيت (استونيا) 4580

3. ماريا ساكّاري (اليونان) 4190

4. باولا بادوسا (إسبانيا) 3980

5. أنس جابر (تونس) 3920

6. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 3470 (+1)

7.سيمونا هاليب (رومانيا) 3255 (-1)

8. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 3201

9. غاربينيي موغوروسا (إسبانيا) 2886

10. داريا كاساتكينا (روسيا) 2795

المصدر: "أ ف ب"