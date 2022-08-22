شركة "لوك أويل" تستحوذ على نادي سبارتاك الروسي

أعلنت شركة "لوك أويل" عن استحواذها الكامل على نادي سبارتاك الروسي لكرة القدم إلى جانب إستاد "أوتكريتي بانك أرينا" الاثنين.

وقالت الشركة في بيان "إن شركة لوك أويل اشترت أسهم نادي سبارتاك موسكو لكرة القدم وملعب أوتكريتي بانك أرينا كاملة".

AFP

إقرأ المزيد

وأضافت أن "ليونيد فيدون انسحب من منصبه كرئيس وعضو ورئيس مجلس إدارة نادي سبارتاك موسكو ولن يشارك في إدارة النادي".

وكانت شركة "لوك أويل" الراعي الرسمي للنادي لأكثر من 20 عاما.

تجدر الإشارة إلا أن فريق العاصمة الروسية موسكو والذي يتميز باللون الأحمر والأبيض سجل هذا الموسم 13 نقطة في 6 مباريات ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: "وكالة تاس الروسية"