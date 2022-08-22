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نهاية "إمبرطور المخدرات" في مباراة لكرة القدم (فيديو)

الرياضة

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ألقت الشرطة البرازيلية القبض على أحد كبار تجار المخدرات في منطقة فافيلا في مدينة ريو دي جانيرو أثناء مشاهدة مباراة لكرة القدم في ملعب "ماراكانا" الشهير.

وانتهت مباراة فلومينينسي ونظيره فورتاليزا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس البرازيل، بالتعادل الإيجابي 2-2.

وقالت شرطة ريو في بيان إن ماركو أوريليو دوس سانتوس روشا ، المعروف باسم "فوكا"، اعتقل من قبل ضباط الشرطة بينما كان في المدرجات يشاهد فلومينينسي وهو يتقدم إلى نصف نهائي كوبا دو برازيل أمام فورتاليزا".

وكان فولكا يرتدي قميص فلومينينسي حاملا لقبه ورقم 13 عندما اقتربت منه الشرطة.

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وتنظر الشرطة إلى "فوكا" على أنه أحد "أباطرة" تجار ومهربي المخدرات في منطقة فافيلا، الواقعة في مدينة بيلفورد روكسو في مدينة ريو دي جانيرو.

واعتبرت الشرطة "فوكا" فارا من العدالة حيث تم إصدار مذكرتي توقيف بحقه، إذ يواجه عدة تهم بارتكاب جرائم قتل، بالإضافة إلى كونه مهربا وتاجرا للمخدرات.

وتعاني ريو دي جانيرو من ارتفاع معدلات العنف والجريمة، خاصة في ظل الصراع بين عصابات المخدرات والجماعات "الأهلية" للسيطرة على مناطق مختلفة، في أكثر المدن السياحية في البلاد.

المصدر: publimetro

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