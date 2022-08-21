الكرواتي تشوريتش يفوز ببطولة سنسيناتي الأمريكية

فجر الكرواتي، بورنا تشوريتش، مفاجأة مدوية بفوزه بلقب بطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للأساتذة (1000 ATP) التي تقام على الملاعب الصلبة، وبلغ جوائزها أكثر من 6 ملايين و280 ألف دولار.

وجاء تتويج بورنا تشوريتش المصنف الـ152 عاما، على حساب النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعا، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و58 دقيقة.

وأحرزت كارولين غارسيا (25 عاما) اللقب الثالث خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

يذكر أن ستيفانوس تسيتسيباس (24 عاما) أصبح اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا العام بواقع 65 فوزا، منها 19 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، بعد فوزه على الروسي، دانييل مدفيديف في الدور نصف النهائي لهذه البطولة.

وتوج النجم اليوناني توج بلقب بطولتي مونت كارلو الفرنسية ومايوركا الإسبانية، خلال هذا العام حتى الآن.

المصدر: RT