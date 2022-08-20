أرملة براينت تخشى انتشار صور موقع تحطم مروحيته

قالت أرملة نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت أمام المحكمة إنها أصيبت بانهيار بعد علمها أن عمال الإغاثة التقطوا صورا لموقع تحطم المروحية التي توفي على متنها زوجها وابنتها عام 2020.

إقرأ المزيد

وأضافت فانيسا براينت أمس الجمعة، أنها تخشى انتشار الصور على الانترنت: "بمجرد أن تنتشر لا يمكن العودة إلى الوراء".

وتزعم فانيسا براينت أنها عانت ضائقة عاطفية، لأن أفراد شرطة لوس أنجلوس ورجال الإطفاء التقطوا صورا لموقع التحطم وقاموا بمشاركتها لاحقا، بما في ذلك في حانة، مع أصدقاء وغيرهم من أوائل المستجيبين.

وكان أسطورة دوري "أن بي ايه" مع ابنته جانا بين 9 اشخاص لقوا حتفهم، عندما اصطدمت مروحيتهم بمنحدر بالقرب من لوس أنجلوس في يناير 2020.

وأقر أحد نواب رئيس شرطة المقاطعة أنه أرسل الصور لأحد النواب الآخرين من زملائه، فيما كانا يمارسان لعبة "كول أوف ديوتي" الالكترونية.

وتقاضي فانيسا براينت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، بأضرار غير محددة بملايين الدولارات، في قضية انضمت إلى قضية كريس شيستر الذي توفيت زوجته وابنته في الحادث.

وتزعم الدعاوى وجود إهمال وانتهاك للخصوصية.

ويقول المحامون إن الصور المروعة عبر الهاتف المحمول التقطت كصور "تذكارية" من قبل أوائل المستجيبين (رجال الطوارئ) الذين لا يتضمن عملهم التقاط الصور.

ولا ينفي محامو المقاطعة التقاط الصور، لكنهم يصرون أنها لم تنشر على الإطلاق، وقد حذفت الآن.

من جهتها، قالت ميرا هاشمال، ممثلة المقاطعة في الدعوى المدنية: "منذ وقت الحادث حتى الآن، عملت المقاطعة بلا كلل لمنع انتشار صور مقطع التحطم".

وتابعت: "بعد مرور أكثر من عامين ونصف، لم تظهر صور المقاطعة في وسائل الإعلام، أو على الانترنت، فيما يقر المدعون عدم رؤيتها من قبل".

وحصل أقارب ضحايا آخرين العام الماضي على تعويض عن التقاط الصور بقيمة 2.5 مليون دولار.

وخلص تحقيق في الحادث إلى أن الطيار أصيب ربما بالارتباك بعد تحليق طائرته سيكورسكي أس-76 في الضباب.

ويعد كوبي براينت، الذي توفي عن 42 عاما، من أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ طوال عقدين مع لوس أنجلوس ليكرز. أحرز لقب دوري "أن بي ايه" خمس مرات في مسيرة امتدت بين 1996 حتى اعتزاله في 2016.

المصدر: أ ف ب