الروسي مدفيديف يواصل مشواره في سنسيناتي الأمريكية

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور قبل النهائي لبطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للماسترز (ATP 1000)، المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغة جوائزها أكثر من 6 ملايين و280 ألف دولار.

وجاء تأهل مدفيديف على حساب صاحب الأرض الأمريكي تايلور فريتز، عقب فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و40 دقيقة.

وسيكون دانييل مدفيديف (26 عاما) في الدور نصف النهائي للبطولة، بانتظار الفائز من اللقاء الذي يجمع اللاعبين اليوناني ستيفانوس تيستيباس والأمريكي جون إيسنر اليوم أيضا.

المصدر: RT