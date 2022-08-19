فريق لوكوموتيف كوبان الروسي يتعاقد مع لاعب كرة السلة الأمريكي ويليس

أعلن نادي "لوكوموتيف-كوبان" الروسي لكرة السلة، اليوم الجمعة، رسميا تعاقده مع المهاجم الأمريكي دارلين ويليس، قادما من فريق "ينيسي" من مدينة كراسنويارسك.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي "لوكوموتيف-كوبان"، بأن ويليس بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2018 في نادي "كيرافنوس - Keravnos" القبرصي، وتوج معه على لقب بطل الدوري المحلي، ومن ثم قضى موسمين في فريق مدينة "نيجني نوفغورود" الروسية، ولعب بعدها موسما واحدا في نادي موناكو الفرنسي، وموسما آخر في صفوف فريق بريشيا الإيطالي.

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وقال المدير العام للنادي إيفان نوفتشيتش: "يسعدني أن أعلن أن النادي قد تعاقد مع وافد جديد آخر، وهو المهاجم الأمريكي دارلين ويليس. بالطبع، سيضيف الخبرة والحماس لفريقنا وسيلعب دورا مهما. نرحب بدارلين ويليس في صفوف لوكوموتيف، وآمل أن يرقى إلى مستوى توقعاتنا!".

وبدره، قال المدير الفني لفريق لوكوموتيف، ألكسندر سيكوليتش: "طاقة وخبرة دارلين ويليس الوافد الجديد إلى لوكوموتيف مناسبتان جدا لفريقنا. نعتقد أنه سيواصل تقدمه في كراسنودار وسيلعب دورا مهما بالنسبة لنا في الموسم المقبل.

المصدر: "lokobasket.com"