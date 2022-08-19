رسميا.. تشيلسي يستقطب الموهبة الإيطالية  كاسادي من "الأفاعي"

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا تعاقده مع لاعب خط الوسط الإيطالي الشاب، تشيزاري كاسادي، قادما من إنتر ميلان.

وقال تشيلسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن تشيزاري كاسادي وقع عقدا مع النادي، يمتد لست سنوات.

Welcome to Chelsea, Cesare Casadei! 🇮🇹 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 19, 2022

وتحدث تشيلسي عن تشيزاري كاسادي، قائلا إن لاعب الوسط الشاب، ويعد من ألمع المواهب في إيطاليا بعد تألقه على مستوى الشباب مع ناديه ومنتخب بلاده، حيث كان جزءا من المنتخب الإيطالي الذي وصل إلى الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا تحت 19 عاما التي أقيمت هذا الصيف.

وبدأ تشيزاري كاسادي (19 عاما)، مسيرته الكروية مع فريق الناشئين بنادي تشيزينا، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان، حيث تدرج في المراحل السنية المختلفة لفريق الناشئين، حتى تم تصعيده إلى فريق الشباب تحت 19 عاما في بداية موسم 2020-2021.

وسجل اللاعب الإيطالي الشاب 16 هدفا في 38 مباراة في دوري الدرجة الأولى "بريمافيرا" ودوري "يويفا" للشباب خلال الموسم 2020-2021.

كما تدرب تشيزاري كاسادي بشكل متكرر مع الفريق الأول لإنتر ميلان في الموسم الماضي، حيث تم اختياره من بين البدلاء من قبل المدرب سيموني إنزاغي لأول مرة عندما لعب الفريق مع ساسولو في الدوري الإيطالي في فبراير الماضي.

المصدر: وكالات