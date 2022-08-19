تصاريح العمل تعلق انتقال نجم ريال مدريد إلى يونايتد

توصل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل الانتقال من فريقه الحالي ريال مدريد إلى "الشياطين الحمر" في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون يورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر من يونايتد، فإن الاتصالات مع صاحب الـ30 عاما تكثفت لاستكمال العملية قبل مواجهة ليفربول المقررة يوم الاثنين المقبل في الدوري الإنجليزي.



ومع ذلك، حذروا من أن اللاعب البرازيلي قد يغيب عن تلك المباراة لأنه سيظل في انتظار تصاريح العمل التي يجب على السلطات البريطانية إصدارها كي يتمكن من اللعب مع الفريق، وذلك بسبب الوضع الجديد في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت نفس الصحيفة أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي "لا يشعر بالقلق" إزاء رحيل كاسيميرو المحتمل، بعد ضم مواهب شابة مثل الفرنسيين إدواردو كامافينجا، العام الماضي، وأوريلين تشواميني هذا الصيف.

Manchester United are progressing in talks with Real Madrid for Casemiro as the player is interested in a move, reports @David_Ornsteinpic.twitter.com/CMpJsw7lfB — B/R Football (@brfootball) August 18, 2022

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ومع ذلك، وبرغم كل الأنباء التي تشير إلى قرب رحيله عن قلعة سانتياغو بيرنابيو صوب مان يونايتد، تدرب كاسيميرو اليوم الجمعة بشكل طبيعي مع ريال مدريد الذي يستعد لزيارة سيلتا فيجو غدا السبت في ثاني جولات الليغا.

من ناحية أخرى، سيكون الدولي البرازيلي بمثابة تعزيز مهم لإريك تين هاج، مدرب يونايتد، الذي يتذيل البريمييرليغ حاليا بعد هزيمتين في أول مباراتين بالمسابقة.

ولم يتمكن المدرب الهولندي من إقناع مواطنه فرينكي دي يونج بمغادرة نادي برشلونة، في الوقت الذي فقد فيه المدافع نيمانيا ماتيتش هذا الموسم.

ويرى المسؤولون في "الشياطين الحمر" أن هذا الضعف في خط الوسط قد ساهم في هذه الانطلاقة السيئة في الدوري، بعد هزيمتين مؤلمتين أمام برايتون وبرينتفورد.

المصدر: "وكالات"