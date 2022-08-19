قبل ديربي الغضب.. كلوب يدافع عن مانشستر يونايتد

دافع يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن مانشستر يونايتد ومدرب الفريق الجديد إريك تين هاج، بعد الهجوم الشرس ضد الشياطين الحمر الفترة الأخيرة.

وقبل مواجهة الريدز مع اليونايتد في ختام مباريات الجولة الثالثة "للبريميرليغ"، خرج كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة المقامة يوم الاثنين القادم، للحديث عن الفريق الخصم.

ويعاني مانشستر بعد الخسارة من برايتون وبرينتفورد ،في أول جولتين من الدوري الممتاز.

وقام جابرييل أجبونلاهور مهاجم أستون فيلا السابق والناقد الرياضي الحالي بشبكة"توك سبورت" بمهاجمة تين هاج وطالبه بالاستعداد للرحيل عن منصبه.

وقال أجبونلاهور إن نجوم الشياطين الحمر لا يتمتعون بالعقلية المناسبة ويلعبون كالغرباء والهواة منذ بداية الموسم، وهاجم دافيد دي خيا وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز وغيرهم.

🗣️ "I listened to Gabby Agbonlahor, he lost against us 6-0 in my first year, I couldn't remember him as a mentality monster on the pitch."



Jurgen Klopp says he was close to calling in to TalkSport after hearing the post-match reaction to Man United's loss to Brentford 🤣📞 pic.twitter.com/Q66pbIZEUH — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2022

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رد عليه كلوب قائلا:"سمعت ما قاله أجبونلاهور، لقد خسر أمامنا 6-0 في العام الأول لي مع ليفربول، لا أتذكر أنه تمتع بعقلية الوحوش وقتها على أرض الملعب".

وأضاف:"عندما وصلت إلى النادي شعرت بالمسؤولية الضخمة من اليوم الأول، الكثير من الأشياء تغيرت منذ هذا التوقيت، ولكن الأمر ليس سهلا عندما يكون عليك إعادة البناء وتغيير الكثير من الأشياء".

يذكر أن ليفربول ألحق هزيمة ساحقة بمضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في عقر داره في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

المصدر: "وكالات"