جلسة تصوير استثنائية لفريق كرة قدم روسي

أراد نادي أورال الروسي التذكير بمشكلة الحيوانات التي لا مأوى لها وضرورة إنقاذها وذلك عشية اليوم العالمي للحيوانات المشردة والذي يصادف غدا السبت 20 أغسطس.

وتعاون النادي الروسي مع مؤسسة "ZООзащита" (حمية الحيوان) الخيرية التي ترعى 250 كلبا و 120 قطة.

وشارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ،إريك بيكفالفي، وإيليا بومازون، وألكسندر يوشن، وإيمرسون، في جلسة تصوير خاصة مع الحيوانات الأليفة للمؤسسة.

وأقيمت جلسة التصوير في ملعب "يكاترينبورغ أرينا"، بهدف مساعدة الحيوانات في العثور على ملاك جدد.

كما سيقوم النادي غدا الأحد في مواجهة الفريق لضيفه نيجني نوفغورود خلال الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز، بوضع حاويات خاصة بالقرب من ملعب يكاترينبرغ أرينا، لفتح المجال أمام المشجعين لترك الطعام والتبرع للحيوانات التي لا مأوى لها.

المصدر: matchtv.ru