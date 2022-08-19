مصر.. مرتضى منصور يكشف سبب عدم القبض عليه رغم صدور قرار بحبسه

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن كواليس الحكم الصادر بحقه خلال الفترة الأخيرة والذي تضمن الحبس لمدة شهر.

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وأكد مرتضى منصور أنه تمكن من وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، وذلك نظرا لوجود تنازع اخت،صاص بين حكمين حوله، الأول بتغريمه 10 آلاف جنيه والثاني بحبسه.

ودانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر الأربعاء الماضي، مرتضى منصور بتهمة السب والقذف لرئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، وعائلته، وقضت بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وشدد مرتضى منصور على أنه طبقا للقوانين، فإن الحكم القضائي لن ينفذ، قائلا في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أراهن بكل تاريخي، إذا لم تلغَ الأحكام في محكمتي الاستئناف والنقض سأعتزل المحاماة ورئاسة الزمالك".

المصدر: المصري اليوم