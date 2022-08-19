هجوم على مبابي بسبب لقطة دفعه لميسي (فيديو)

هاجم واين روني مدرب دي سي يونايتد الأمريكي، المهاجم كيليان مبابي، بسبب لقطته الأخيرة مع ليونيل ميسي، زميله في صفوف باريس سان جيرمان.

ويبدو أن الأجواء ليست على أفضل ما يرام في صفوف باريس سان جيرمان.



وفي الجولة الماضية أمام مونبلييه، حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء أهدرها مبابي، ثم تحصل على ركلة جزاء أخرى نفذها نيمار بنجاح، ليشهد اللقاء، دفع مبابي لميسي، ليبدو الأخير مندهشا من تصرف المهاجم الفرنسي.

🎙 Wayne Rooney on Mbappé: “A 23 year old player throwing his shoulder at Messi?... I have never seen a bigger ego than this in my life. Someone remind Mbappe, when Messi was 22 years old, he had four Ballon d'Ors.”



pic.twitter.com/7E1PSfJitG — Sara 🦋 (@SaraFCBi) August 18, 2022

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وعلق روني على تلك اللقطة في حوار مع Depar Sports قائلا "لاعب يبلغ من العمر 23 عاما ويدفع ميسي، لم أرى غرورا أكبر من ذلك في حياتي".



وأضاف "هناك من يجب أن يذكر كيليان مبابي بأن ليونيل ميسي وهو بعمر 23 عاما، توج بالفعل بأربع كرات ذهبية".

المصدر: "وكالات"