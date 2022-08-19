ليفاندوفسكي يتعرض لموقف مثير للذعر في برشلونة

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي أصيب بالذعر، الخميس، عندما تعرض للسرقة لدى وصوله إلى سيوداد ديبورتيفا قبل حصة برشلونة التدريبية بعد الظهر.

وأثناء انتظار الجماهير كالعادة لوصول اللاعبين، انتهز شخص الفرصة لفتح باب مساعد السائق في سيارة ليفاندوفسكي، وتم سرقة ساعة بقيمة 75 ألف يورو مباشرة من معصمه، وحاولوا سرقة هاتفه بحسب ما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأخذ اللص الساعة ذات الشريط البرتقالي، وأخفاها تحت شجرة، ليفاندوفسكي حاول استعادة الساعة بنفسه بعد الحادث، وقام بمطاردته بالسيارة، لكنه تعرض لحادث صغير.

لاحقا الشرطة استطاعت إلقاء القبض على الفاعل وإعادة الساعة للمهاجم البولندي، ومكثوا حتى الساعة السادسة مساء.

‼️| A watch worth 70,000 euros was stolen from Robert Lewandowski today.



🔸The Polish striker stopped to take pictures with 3 fans, but a 4th person appeared and stole his watch.



🔹Lewa tried to recover the watch himself, but the thief had disappeared. pic.twitter.com/zcihHjbHu7 — infosfcb  (@infosfcb) August 18, 2022

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة إن الحادث لم يمنع المهاجم من التدريب بشكل طبيعي قبل مباراة غدا الأحد ضد ريال سوسيداد.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو الشهر الماضي من بايرن ميونيخ بعد أن ساعد الفريق الألماني على الفوز بالعديد من الألقاب منها ثمانية ألقاب في الدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا.

وسجل بقميص الفريق البافاري 344 هدفا في 375 مباراة رسمية وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني وحصد جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم مرتين.

المصدر: "وكالات"