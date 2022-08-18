 
مباشر

شاهد.. كيف أذل محمد صلاح مانشستر يونايتد في معقله "أول ترافورد"

الرياضة

شاهد.. كيف أذل محمد صلاح مانشستر يونايتد في معقله
Legion-Media Shaun Brooks
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tn0v

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عامة، وفريقي ليفربول ومانشستر يونايتد خاصة، اللقاء المرتقب بينهما يوم الاثنين المقبل، في ختام مباريات الجولة الثالثة "للبريميرليغ".

وأعاد الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع "تويتر" إلى الأذهاب مواجهتي الغريمين التقليديين في الموسم الماضي، والتفوق الساحق "للريدز" فيهما، بنشره أهداف المباراتين.

وألحق ليفربول هزيمة ساحقة بمضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في عقر داره في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

وتألق النجم المصري محمد صلاح بشكل لافت في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (38 و45، و50)، إضافة إلى أنه صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من زمن الأول للقاء الذي أقيم على ملعب"أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

وعاد ليفربول واكتسح غريمه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022،  والمؤجل من الجولة الثلاثين من منافسات "البريميرليغ".

وتألق محمد صلاح من جديد وأحرز هدفين "للريدز" في الدقيقتين (22 و85)، بينما تكفل كل من زميليه الكولومبي لويس دياز والسنغالي ساديو ماني، المنتقل إل بايرن ميونخ، في الدقيقتين (5 و68) على الترتيب.

إقرأ المزيد
ربما بسبب
ربما بسبب "صور عارية لفتاة".. أرنولد يتعرض للسخرية ويورط محمد صلاح معه (فيديو)
إقرأ المزيد
حقيقة تبرع محمد صلاح بـ3 ملايين جنيه لكنيسة المنيرة
حقيقة تبرع محمد صلاح بـ3 ملايين جنيه لكنيسة المنيرة

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل 5 أهداف في مرمى مانشستر يونايتد في موسم واحد.

كما بات "الفرعون" المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل خلال 3 مباريات متتالية على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، وفقا للشبكة أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا