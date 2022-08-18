شاهد.. كيف أذل محمد صلاح مانشستر يونايتد في معقله "أول ترافورد"

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عامة، وفريقي ليفربول ومانشستر يونايتد خاصة، اللقاء المرتقب بينهما يوم الاثنين المقبل، في ختام مباريات الجولة الثالثة "للبريميرليغ".

وأعاد الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع "تويتر" إلى الأذهاب مواجهتي الغريمين التقليديين في الموسم الماضي، والتفوق الساحق "للريدز" فيهما، بنشره أهداف المباراتين.

وألحق ليفربول هزيمة ساحقة بمضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في عقر داره في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

وتألق النجم المصري محمد صلاح بشكل لافت في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (38 و45، و50)، إضافة إلى أنه صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من زمن الأول للقاء الذي أقيم على ملعب"أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

قدمه سحرية لا تخطئ المرمى 😍



هاتريك أسطوري من الملك المصري @MoSalah في أولد ترافورد 👑🇪🇬pic.twitter.com/TOxBCIpuS7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 18, 2022

وعاد ليفربول واكتسح غريمه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، والمؤجل من الجولة الثلاثين من منافسات "البريميرليغ".

وتألق محمد صلاح من جديد وأحرز هدفين "للريدز" في الدقيقتين (22 و85)، بينما تكفل كل من زميليه الكولومبي لويس دياز والسنغالي ساديو ماني، المنتقل إل بايرن ميونخ، في الدقيقتين (5 و68) على الترتيب.

⚽ رائـــــع

⚽ ممتـع

⚽ جميـل

⚽ خيالي



إليكم ما قدمه الريدز في آخر مواجهة أمام @ManUtd_AR بالدوري الإنجليزي الممتاز! 💪pic.twitter.com/KS6MYWjOt7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 18, 2022

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وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل 5 أهداف في مرمى مانشستر يونايتد في موسم واحد.

كما بات "الفرعون" المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل خلال 3 مباريات متتالية على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، وفقا للشبكة أيضا.

المصدر: RT